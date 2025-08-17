El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Flores para Rapún

Javier Menéndez Llamazares

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:28

En esta época prosaica y tecnológica ya nadie muere de amor, pero no siempre fue así. Hace menos de un siglo –mañana lunes se cumplen ... ochenta y ocho años– un teniente llamado Rafael Rodríguez Rapún fallecía en el Hospital de Sangre de Santander tras haber sido alcanzado por fuego enemigo. Nunca quedó claro si, como dicen los historiadores, permaneció impasible ante un bombardeo, sentándose para buscar refugio, o si, según asegura la leyenda, saltó de una trinchera en plan kamikaze. El caso es que tres días más tarde fallecía y le enterraban en Ciriego. Exactamente, un año más tarde de que asesinaran a Federico García Lorca.

