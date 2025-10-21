El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El controvertido escaño de Ábalos

Es un escándalo que el exministro, procesado por delitos graves, siga siendo diputado

Javier Tajadura Tejada

Javier Tajadura Tejada

Martes, 21 de octubre 2025, 07:16

Comenta

En noviembre de 2024, la Sala de lo Penal del Supremo imputó a José Luis Ábalos por la posible comisión de cuatro graves delitos: cohecho, ... malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Dada su condición de parlamentario, el Supremo tuvo que solicitar la preceptiva autorización al suplicatorio del Congreso de los Diputados. La Cámara lo concedió en enero pasado. A lo largo de este año las investigaciones han continuado y se ha estrechado el cerco sobre él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  4. 4

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  6. 6

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    El Sardinero llama a su revitalización
  10. 10

    Comienzan las obras de las seis viviendas de lujo de Peña Herbosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El controvertido escaño de Ábalos