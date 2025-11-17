El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La agonía del federalismo

En tiempos tan difíciles como los actuales, uno llegar a dudar de que comportarse como una persona decente rinda la ganancia

Javier Vega Viota

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:11

El sistema federal corre el riesgo de desaparecer bajo la presión de poderosos enterradores. Como decía el chiste, «no es que este vivo, es que ... está mal enterrado». Siempre creí que la solidez del sistema federal estadounidense era tan evidente que no me dolían prendas al recomendar su adopción en España como una manera de subsanar sus ambigüedades, tan sistemáticamente abusadas por los gobiernos regionales, y dado que un posible retorno al sistema centralizado se antoja cada vez más utópico porque quizá se ha traspasado el punto de no retorno. La república federal funcionaba muy bien en Alemania y EEUU, donde coexisten culturas muy diferenciadas. Como es el caso en España; pero las diferencias se han acentuado de tal modo en los últimos 50 años, que se impone la necesidad de un mayor rigor constitucional.

