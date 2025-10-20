El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El dios Trump

Si consigue ponerse de acuerdo con Putin como lo ha hecho con Netanyahu, estaría demostrando que es el Júpiter Tronante que presidía el Olimpo romano

Javier Vega Viota

Javier Vega Viota

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Tenemos la prueba de que Trump es un dios, tiene tanto poder que es capaz de escribir derecho con renglones torcidos. Una ilusión óptica, más ... vale que Santa Lucía nos conserve la vista porque hay cierta miopía que no se corrige con lentes graduadas. Estamos ante una de las grandes paradojas de la condición humana, una de esas realidades que el cristianismo incorrupto ha intentado rectificar con dudoso éxito desde hace 2000 años. Algo que los mejores teólogos no dudan en calificar de «escándalo del cristianismo»: ir contra natura, conseguir que los humanos renuncien a su egoísmo y sus rudas maneras y practiquen el amor al prójimo. El hecho es que, hasta hoy, los poderosos terminan siempre llevando el gato al agua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  5. 5

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  6. 6

    Ojos de salmón con queso crema
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El dios Trump