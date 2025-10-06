El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gaza

Para unos y para otros la tragedia queda en un segundo término por detrás de sus intereses electorales

Javier Vega Viota

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:11

Comenta

Gaza se hizo famosa por sus velos de gasa que transparentaban las facciones cubiertas de las mujeres musulmanas, y que tanto juego han dado en ... los relatos literarios desde la Edad Media – 'Las mil y una noches'– hasta nuestros días – 'Hijos de la medianoche'–. Aquel romántico velo ha cedido el paso a otro, este trágicamente famoso, que hoy llena las páginas de los medios mundiales de comunicación. Está la tragedia de Gaza (no digas genocidio aunque lo pienses) y está el velo con que unos y otros intentan cubrir sus vergüenzas, que sin embargo se transparentan.

