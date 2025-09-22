El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Guerra cultural

Los Estados europeos y americanos están muy polarizados: la izquierda parece a la defensiva y la derecha va a por todas en casi todas partes

Javier Vega Viota

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:15

Después de años motejando de 'guerracivilismo' lo que denomino 'Guerra Civil Fría', he llegado a la conclusión de que sus actuales actores utilizan un nuevo ' ... nom de guerre' más afortunado: guerra cultural. Después de todo, toda guerra civil puede verse como un enfrentamiento entre dos culturas distintas dentro de un mismo territorio. A las sociedades más desarrolladas se las denomina multiculturales porque, en su seno, se desarrollan inevitablemente diversas formas de entender la vida; lo que, a su vez, supone diversas maneras de concebir la convivencia. De forma igualmente inevitable, las diferentes concepciones terminan chocando.

