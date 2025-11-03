El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Huida hacia adelante

Las finanzas, en general, y la bolsa, en particular, han dejado de funcionar como un mecanismo de distribución racional y eficiente de los recursos monetarios

Javier Vega Viota

Javier Vega Viota

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

Fue Santayana, ese filósofo español que vivió toda su vida adulta en Estados Unidos, quien dijo que «los estadounidenses no resuelven los problemas, los dejan ... atrás. Si hay una idea que no les gusta no se molestan en refutarla, simplemente cambian de conversación y la idea original muere por inanición. Si una situación les molesta la dejan en el pasado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  6. 6

    ¿Magnesio? ¿Omega3? Los cántabros cada vez consumen más suplementos: guía para saber si lo estás haciendo bien
  7. 7

    Pablo Torre busca su sitio
  8. 8 La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro
  9. 9

    El juicio por las presuntas vejaciones en la Alborada tendrá lugar el día 28
  10. 10

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Huida hacia adelante