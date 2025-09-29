El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La interdependencia económica

Para que EEUU sea capaz de mantener su supremacía está contraindicado el anárquico desmembramiento de las actuales estructuras burocráticas

Javier Vega Viota

Javier Vega Viota

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:29

Se viene comentado que la interdependencia económica –mecanismo clave de la globalización– ha sido convertida por las grandes potencias en arma arrojadiza, en su actual ... lucha por dominar el escenario internacional. Acabo de leer un ensayo de dos arquitectos de las políticas de seguridad americanas durante la denominada 'Era nuclear' (1950-1990) que lo confirman. Sostienen que el arma que está jugando hoy el mismo papel que jugó el arma nuclear en la primera Guerra Fría, es la interdependencia económica. Bienvenidos a la nueva 'Era'.

