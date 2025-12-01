El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Irrelevancia geopolítica

La mayor amenaza a la unidad interna de la UE son las maniobras divisivas de EE UU y China para conquistar sus mercados

Javier Vega Viota

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:21

Hablemos de la Unión Europea. Hasta hace pocos años, cuando hablábamos de política internacional nos referíamos a una relación civilizada entre países. En esta relación ... Europa sobresalía por su riqueza económica, su desarrollo social y sus acogedoras leyes; o sea, el estado del bienestar. Por esta razón Europa era un auténtico imán para propios y extraños. Desde los más ricos hasta los más pobres se sentían atraídos por el entorno europeo, bastante más allá de unas vacaciones. En ello residía su poder, llamado 'blando', ante el resto del mundo. Pero de un tiempo a esta parte la geopolítica, el poder 'duro', domina las relaciones internacionales y ello está relegando Europa a la irrelevancia.

