El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jet-lag

La aceleración histórica que hemos experimentando a todos los niveles ha derivado en las reacciones que vivimos en la actualidad

Javier Vega Viota

Javier Vega Viota

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:10

Allá por los años 50 del siglo XX, cuando yo era un chiquillo de 10 años, el viaje entre España y América se hacía por ... barco. Desde Santander hacían la ruta el Guadalupe (¿o era el Marqués de Comillas?) y el Covadonga. Tardaban en hacerla arriba de 20 días, tiempo más que suficiente para que el cuerpo se fuera adaptando al cambio de huso horario; alrededor de seis horas de diferencia según los lugares y las manipulaciones políticas del Meridiano de Greenwich. Hoy ese trayecto se hace, en avión, en cuestión de ocho-11 horas según los lugares y los vientos. Es imposible que el cuerpo se adapte totalmente a ese cambio en menos de un día por hora de diferencia horaria, o sea una semana. El fenómeno del Jet-lag, el trastorno físico que produce el cambio súbito de huso horario, es algo históricamente muy reciente. No llega ni a los 80 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2

    Santander se abre al mar
  3. 3

    El plante anticipado
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  8. 8

    «Quien no regule hoy el turismo, acabará regulándolo. Y quizás lo hará tarde y mal»
  9. 9

    Unquera lleva el caso del antiguo hostal La Torre a la Fiscalía
  10. 10

    Jeremy, qué bueno que te quedaste

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jet-lag