El punto de no retorno

Sánchez lleva tiempo recurriendo a una permanente huida hacia adelante, algo insostenible más allá de las próximas elecciones

Javier Vega Viota

Javier Vega Viota

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:10

Hay dos realidades políticas muy difíciles de asimilar: los problemas/conflictos irresolubles y los límites que, una vez traspasados, no tienen vuelta atrás. Esta dificultad ... hace que, en vez de reconocer francamente tales realidades y actuar en consecuencia, se reaccione negando su existencia, insistiendo en seguir por la misma senda equivocada, y doblando la apuesta cada vez que se choca con la realidad. Más difícil todavía, estas dos realidades suelen hacerse evidentes de forma simultánea, induciéndose mutuamente; algo que ocurre con alta frecuencia, pues una no suele andar muy lejos de la otra.

