De guardia contra la política

En momentos convulsos quizá haya que actuar menos hacia el trampantojo, evitar la dispersión del discurso inútil y pensar que la política está para resolver problemas

Jesús Cabezón

Jesús Cabezón

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:13

Se notan los esfuerzos de los 'jueces y fiscales de guardia' activos (ya sé que son poquísimos, pero conocidos) porque son aliados de una opción ... política y quieren evitar que los zurdos mantengan la sonrisa. Pensadores como los 'tellados', 'peinados', 'hurtados', 'garcías castellón' y demás cofradía mantienen activo ese ambiente tóxico incentivado por el maestro Aznar («el que pueda hacer que haga») que entusiasma a insignes fruteras con mando en plaza. Ya ha dicho el magistrado Enrique López que «el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial» y los jueces conservadores pedían boicotear el acto de la apertura del año judicial al que asistía el Jefe del Estado.

