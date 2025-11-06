El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Sociedad digital?

La política es algo más que sentencias agresivas que no dignifican a quien las pronuncia

Jesús Cabezón

Jesús Cabezón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:20

Comenta

Hay redes sociales cuyos autores dicen que son plataformas informativas, cuando en realidad son máquinas de mentiras, de expansión del odio y de difusión de ... la inmundicia. Que esas plataformas sean fuente de inspiración ante unas elecciones políticas o elementos para discernir a quien aplaudir, es un tema que afecta directamente a la capacidad intelectual de esos sujetos que otorgan mayorías a Trump, a Milei o a la líder más reaccionaria de España que tiene como guía a quien aprendió a enredar en política al lado de Aznar.

