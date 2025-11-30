El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ilustración: Higinia Garay

La libertad no es una ilusión de nuestro cerebro

El foco ·

Cuando la ciencia se queda sin ideas se convierte en una filosofía muy contraria a la democracia porque nos conduce directamente a los mundos de Orwell

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:05

Leímos recientemente una entrevista a un hombre de ciencia en la que, en nombre de la ciencia -a mi juicio, ciencia ficción o cuento de ... Borges- se asegura que la libertad es una ilusión de nuestro cerebro. La afirmación me parece gratuita pero, sobre todo, peligrosísima. No sé si quien asegura algo así es consciente de las consecuencias políticas que adquiere ese mensaje. Resulta muy preocupante que afirmaciones de este tipo se hagan en nombre de la ciencia porque, si la libertad no existe y es solo un invento de la imaginación humana, no tiene sentido hablar de democracia ni de libertad política.

