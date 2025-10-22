El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mi rincón de incertidumbres

Doce cántabros ilusos

Jesús Herrán

Jesús Herrán

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:13

Comenta

En ocasiones, la esperanza del ser humano puede ser tan grande como su ingenuidad. Aunque compruebe que el escenario se repite año tras año, suele ... persistir en su ofuscación. «Quizás esta vez pueda librar la piedra y no tropezar de nuevo», se dice, antes de picar en el anzuelo. ¿O no es pecar de cándida inocencia presentar una novela al Premio Planeta, sabiendo que está concedido de antemano, tras existir un contrato con la ganadora o el ganador que lo deja todo bien atado? Pues pese a esto, que a casi todos nos parece evidente, han querido ver una luz, ciegas de ilusión, las mil trescientas veinte personas que han presentado sus novelas a la septuagésimo cuarta edición del premio, «un récord de participación». La literatura, como la lotería, sigue siendo un acto de fe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  2. 2

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  3. 3

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  4. 4 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  5. 5

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  9. 9

    El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública
  10. 10

    Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Doce cántabros ilusos