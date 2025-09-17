El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mi rincón de incertidumbres

Lo que el lenguaje esconde

Jesús Herrán

Jesús Herrán

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:22

El lenguaje, que nació con vocación de entendimiento, en consonancia con estos tiempos convulsos se utiliza como herramienta de desencuentros. Aunque entre el blanco y ... el negro existen numerosos matices de grises, nadie quiere apreciarlos, y los grupos ideológicos prefieren posicionarse en uno u otro lado del espectro cromático para mostrar, cual armas arrojadizas, las diferencias. Y dado que las palabras tienen múltiples caras, como los poliedros, no ayudan a la concordia y se convierten en balas de división. Basta con que unos proclamemos que Israel está cometiendo un genocidio con Gaza, para que rápidamente otros nos consideren zurdos de pensamiento, porque un pensamiento diestro, como Dios manda, a lo sumo admitirá el término presión, nunca el de genocidio.

