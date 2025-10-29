El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jesús Herrán

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:09

Uno de los mayores conocedores de los problemas de la llamada 'España vacía' me descubrió un concepto inquietante: el de las 'zonas de sacrificio'. Con ... ese nombre se denominan en economía los territorios en los que se concentran infraestructuras que la sociedad avanzada necesita, pero desea mantener alejadas por su carga nociva. El 'modus operandi' siempre es el mismo: «Se selecciona un territorio, se promete desarrollo y puestos de trabajo, pero se sacrifica cuanto haya que sacrificar». Y emergen molinos eólicos, campos de energía solar, macrogranjas, plantas de biogás, tendidos de alta tensión…, que llevan consigo contaminación, degradación medioambiental y problemas sanitarios a los lugares donde se instalan.

