Felipe Piña, un nuevo estilo en la plaza más difícil para el PRC

Algo estará haciendo bien Felipe Piña cuando genera comentarios favorables y evaluaciones positivas dentro y fuera de su partido, el PRC, y también de gente ... no adscrita. El regionalismo santanderino le ha elegido como líder orgánico y para que repita como candidato municipal en 2027, en la confianza de que su juventud, atractivo y trato cordial aporte un plus de modernidad y el buen resultado que el partido necesita en estos tiempos tan inciertos. El PP percibe en Piña a uno de los suyos, un 'STV' (Santanderino de Toda la Vida), que podría ser un buen aliado político en caso necesario y hasta en el PSOE, la facción de Zuloaga pondera el modelo de oposición que el portavoz regionalista desarrolla frente a la alcaldesa Igual.

El decepcionante resultado en las urnas de 2023, el PRC bajó de cinco concejales a tres en la capital, podía haber empujado a Piña a abandonar la política, pero el desastre regionalista en el ámbito regional, afectado por los escándalos de los trenes que no cabían en los túneles y la trama corrupta en la Consejería de Obras Públicas que estallaron muy poco antes de la cita con las urnas hacían imposible que en Santander, que además siempre ha sido una plaza poco hospitalaria para el regionalismo, no se resintiese también. En el análisis posterior a los comicios, en el partido entendieron que en una situación crítica, un candidato casi improvisado había logrado en el corto tiempo de la campaña un grado de conocimiento importante y una cosecha de votos aceptable.

Así que Piña lo está intentando una segunda vez en Santander y además se ha hecho con el mando orgánico del PRC para evitar interferencias en su estrategia política. Lo más novedoso de su modelo de oposición es la presencia frecuente en las redes sociales para apoyar las carencias y reivindicaciones de los barrios y participar en el debate sobre la gestión del PP que comanda Gema Igual.

Es pronto para plantearse si el PRC puede ser aliado del PP a partir de 2027 para gobernar en Puertochico y en unos u otros municipios de la comunidad. Hasta las últimas elecciones, se daba por hecho que PSOE y PRC pactaban fácilmente para gobernar juntos en el Ejecutivo regional, pero ahora los regionalistas saben que esa suma no alcanza y apoyan al PP en las grandes ocasiones, como la investidura y los presupuestos, porque es la opción más práctica y saludable para defender sus intereses. Al menos hasta ahora.

Felipe Piña conoce el plus electoral que Igual tiene en Santander, como lo han tenido todos los alcaldes populares en esta ciudad de impronta conservadora, pero está por ver si la regidora renueva su actual mayoría absoluta. Para Piña, el objetivo primero es convertir al PRC en la primera fuerza de la oposición, por delante del PSOE de Daniel Fernández.

A Piña le parece algo peyorativa la idea del candidato 'STV', que estrenó allá por 2011 su respetado antecesor, José María Fuentes-Pila, para diferenciarse del regionalismo rural a la hora de competir con Íñigo de la Serna, que era precisamente un paradigma del 'STV', pero la realidad es que el concepto del prototipo santanderino, quiera o no quiera, le encaja como un guante al líder del PRC santanderino. No está tan claro, en cambio, que sea un paladín ideal para la estrategia de pelear por el electorado de izquierda moderada en la que está el nuevo PRC del día después de Revilla.

Como todo el regionalismo, Piña vive expectante los avatares del trascendental proceso de relevo de Miguel Ángel Revilla como eterno candidato autonómico y jefe orgánico del PRC. Tanto es así que en la ejecutiva fue el único que se pronunció en contra del controvertido sistema adoptado para las primarias.

Ahora, en un ambiente de tensión interna en torno al liderazgo de Paula Fernández, a la espera del congreso que en 2026 resolverá quien ocupa la secretaría general y si se consagra la bicefalia de la que tanto se ha hablado, ya se multiplican los dimes y diretes sobre la lista autonómica de 2027. Hay quien defiende que Piña, como candidato en Santander, debe ocupar como el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, uno de esos pocos puestos nobles de hombres y mujeres que el PRC logre asegurar en las urnas: puede que sólo cuatro, seis a todo tirar, calculan los analistas.

Quizá Revilla apoye a Piña en este empeño. No se conocían antes que el santanderino emprendiese su aventura política, pero luego Piña lanzó la idea singular de que Revilla fuese una vez más el candidato del PRC en 2027. Tan bien han conectado que no les cuesta nada arrancar a cantar juntos, por Nando Agüeros y hasta por Serrat.