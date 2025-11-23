El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Frustración presupuestaria

El PP agota las maniobras para aprobar las ambiciosas cuentas de 2026, pero no encuentra un aliado político, pese a que el proyecto ha recibido la bendición de la patronal, los sindicatos y el CES

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:35

Todo es posible, incluso que antes de la hora señalada mañana en el Parlamento para debatir las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos 2026, ... el Gobierno Buruaga encuentre in extremis un aliado para sacarlos adelante o le salga bien la maniobra reglamentaria en la Cámara de votar por separado las tres enmiendas de PRC, PSOE y Vox para neutralizar su rechazo a la ley. En todo caso, que unas cuentas bendecidas por la patronal y los sindicatos por su esfuerzo en el impulso económico y en el gasto social, y que también han merecido una valoración positiva del Consejo Económico y Social, no hayan tenido el respaldo de ninguno de los tres partidos de la oposición resulta muy llamativo, por no decir frustrante.

