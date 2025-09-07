El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gema Igual, un verano muy movido

El intenso debate político en la capital encadena todo tipo de asuntos, unos más trascendentes que otros, pero el conjunto genera mucho ruido mientras las encuestas refuerzan la mayoría de la alcaldesa

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:30

Para ser agosto, el mes vacacional por excelencia en casi todos los sectores, incluso cuando la política nacional y la regional se toman un cierto ... respiro, el debate en torno al Ayuntamiento de Santander y su alcaldesa, Gema Igual, ha sido un interminable catálogo de asuntos de naturaleza muy diversa y trascendencia variable. Los ha habido con componentes sentimentales, como la propuesta socialista de hacer de 'Santander, la marinera' el himno de la capital, una buena idea que ya resultó fallida hace una década, entre otras cosas por el desinterés del compositor de la ya famosa habanera, Chema Puente, recientemente desaparecido, o la denuncia del estado ruinoso de los galeones de Vital Alsar. Otros muchos temas cubren el examen de la gestión municipal, desde la suciedad y las ratas al retraso en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana o el tan orquestado rechazo al aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas que hasta los activistas propalestinos ondearon sus banderas en la nutrida protesta ciudadana. También el flamante delegado del Gobierno, Pedro Casares, en ese nuevo estilo promovido por el PSOE, que ha convertido lo que siempre fue un cargo de perfil institucional en un potente portavoz contra los adversarios políticos, entró en campaña para culpar a las obras municipales de las inundaciones causadas en Santander en la reciente tromba de agua. Las obras retrasadas en el frente marítimo, la deteriorada duna de Zaera, las carencias en los barrios, la polémica sobre los días festivos en Santander, el 'tasazo' de las basuras, el turismo masivo y la vivienda escasa… son otros asuntos que han subido al candelero político municipal durante el verano.

