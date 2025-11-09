El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

López Estrada, ante un futuro incierto en la política

El alcalde regionalista, que no logró ser candidatoregional del PRC, aún ha de tomar la decisión de seguirotra legislatura en Torrelavega o cerrar el ciclo municipalpara centrarse en la política autonómica

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

Cuando esta pasada primavera Javier López Estrada anunció que iba a presentarse a las primarias para elegir al candidato autonómico del PRC en 2027 la ... interpretación más frecuentada fue que el alcalde de Torrelavega estaba al final de un largo ciclo en la política municipal, las dos últimas legislaturas como regidor de la ciudad del Besaya. Pero, contra todo pronóstico, López Estrada no superó siquiera la fase previa de la interna y ahora su futuro es incierto. Muchos regionalistas lo ven todavía como el mejor aspirante en Torrelavega. Él asegura que no ha tomado todavía una decisión, la de seguir o la de dar un paso hacia el costado para que otro, por ejemplo su número dos, el 'macroconcejal' Pedro Pérez Noriega, abandere la candidatura regionalista dentro de 19 meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Marlaska destituye a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  2. 2 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  3. 3

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario general ni secretario-interventor en dos días
  5. 5

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  6. 6

    Ecuador convoca a Jeremy
  7. 7

    El buzo cántabro fallecido mientras trabajaba en una presa de Jaén murió por un infarto
  8. 8

    Peña Herbosa volverá a perder su mural por la construcción de un edificio
  9. 9

    Ribagorda ya es Orujero Mayor en Potes
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes López Estrada, ante un futuro incierto en la política