López Estrada, ante un futuro incierto en la política

Cuando esta pasada primavera Javier López Estrada anunció que iba a presentarse a las primarias para elegir al candidato autonómico del PRC en 2027 la ... interpretación más frecuentada fue que el alcalde de Torrelavega estaba al final de un largo ciclo en la política municipal, las dos últimas legislaturas como regidor de la ciudad del Besaya. Pero, contra todo pronóstico, López Estrada no superó siquiera la fase previa de la interna y ahora su futuro es incierto. Muchos regionalistas lo ven todavía como el mejor aspirante en Torrelavega. Él asegura que no ha tomado todavía una decisión, la de seguir o la de dar un paso hacia el costado para que otro, por ejemplo su número dos, el 'macroconcejal' Pedro Pérez Noriega, abandere la candidatura regionalista dentro de 19 meses.

El PRC torrelaveguense intenta superar trabajosamente el revolcón sufrido por el alcalde en la recolección de avales de las controvertidas primarias que acabaron con una apabullante victoria de Paula Fernández. Por resumir, fue un alarde de suficiencia e ingenuidad que puso en entredicho la solvencia de la agrupación más numerosa del regionalismo liderada por los Marcano, padre e hijo, que se suponía todopoderosa en estos trances. De otro modo no se explica que el precandidato y su equipo no reunieran el puñado de apoyos que requerían para pasar el primer corte.

Si hubiese ganado la candidatura autonómica, López Estrada (Torrelavega, 1981, ingeniero de Caminos, casado, dos hijos) habría tenido que renunciar al bastón de mando y bendecir a un sucesor, probablemente Pérez Noriega, para centrarse en la política regional en un momento muy delicado para el PRC. Como no fue así, la situación vuelve a la casilla de salida, o sea, debe resolver si repite como aspirante a regidor o cierra el ciclo municipal. Al alcalde le gustaría antes de irse tener iniciados o bien enfocados algunos de los proyectos esenciales de su programa: el soterramiento ferroviario, el nuevo conservatorio, la reforma del ferial con un nuevo espacio multiusos, la rehabilitación del palacio municipal…

A juicio del regidor, PRC y PSOE, aunque ninguno de los dos pasa por sus mejores momentos, pueden renovar su actual mayoría, solos o en compañía de otros, en una corporación bastante dispersa que completan PP, como partido más votado, Vox, Unidas Podemos y el Torrelavega Sí de la histórica Blanca Rosa Gómez Morante, a la que López Estrada ha cuidado en esta legislatura, con la idea de reforzar la mayoría gubernamental y también como una inversión de futuro en ese mismo objetivo.

El río regionalista baja muy revuelto en los últimos dos años y medio como para hacer muchas cábalas de futuro sobre el congreso de finales de 2026 y la secretaría general que todavía ocupa Miguel Ángel Revilla, con la famosa bicefalia por discutir, sobre la composición de la lista autonómica, sobre las estrategias de campaña, etc. Hay una opinión generalizada de que uno de los pocos puestos nobles –de tres a cinco escaños conceden los sondeos más o menos fiables– de la candidatura regional cuyo número uno ganó Paula Fernández será para López Estrada, quien ocupa el más alto cargo institucional del PRC, como alcalde de la segunda ciudad de Cantabria, y además con escaño de diputado regional.

Pero eso no deja de ser una especulación de las muchas que florecen en el PRC en este complejo proceso que marca el relevo del hiperlider Revilla, hasta ahora candidato electoral sin discusión y líder orgánico del partido que fundó hace cuatro décadas largas y que atraviesa una situación preocupante después del fracaso sufrido en las urnas de 2023.

El PP también puede jugar un papel en el futuro político de López Estrada si en la próxima legislatura las alianzas puntuales que en estos años populares y regionalistas han suscrito para la investidura y los dos primeros prepuestos del periodo 2023-2027 se convirtieran en un pacto de gobierno estable. El alcalde torrelaveguense siempre aparece en las quinielas como un consejero probable de ese Ejecutivo bicolor. Le ayuda en tal hipótesis que el PP le tiene en buena consideración, mejor que a otros dirigentes regionalistas, y más ahora que el regidor de la capital del Besaya se pronuncia, en el debate abierto en el PRC, a favor de negociar con el Gobierno de Buruaga el apoyo a los terceros presupuestos de la legislatura, los del año preelectoral 2026, con las consiguientes contrapartidas, que se están negociando en estos días sin que se perciban de momento avances significativos ni más novedades que la autoexclusión del PSOE de los diálogos presupuestarios.

En fin, los factores que han de decidir los planes electorales del PRC y de su actual alcalde en Torrelavega son muchos y todavía pueden surgir más en la carrera hacia las urnas. Lo único seguro es la incertidumbre.