El PP, al asalto de Torrelavega

Miguel Ángel Vargas San Emeterio (Torrelavega, 1994, secretario-interventor de la Administración pública, soltero) ganó las elecciones de la capital del Besaya en 2023 como ... un candidato del PP muy poco conocido, que acababa de suceder a Marta Fernández-Teijeiro en un relevo bastante controvertido, y que luego dejó buenas impresiones en la campaña electoral. Finalmente fue el aspirante más votado, con los mismos siete concejales que el PRC, pero los regionalistas y PSOE sumaron una ajustada mayoría y Javier López Estrada conservó el bastón de mando. Ahora, para Vargas y el PP se trata de ganar y gobernar la segunda ciudad de Cantabria, lo que supondría ser el cuarto de los cinco municipios con más de 20.000 habitantes, con Santander, Camargo y Piélagos, en manos del partido liderado por María José Sáenz de Buruaga. Castro Urdiales se le resiste con un PSOE muy consolidado al mando.

Cuando en mayo de 2027 los torrelaveguenses vuelvan a las urnas, se cumplirán dieciséis años desde que Ildefonso Calderón, candidato más votado en 2011, se convirtiera en el primer alcalde popular de la ciudad con el voto en blanco del PRC. Era y es un médico muy conocido con un don de gentes muy útil en la política, que perdió el cargo en enero de 2014 en una moción de censura que en su origen seguramente no fue ajena a la ofensiva del PP de Ignacio Diego contra el dirigente regionalista Javier López Marcano en la política autonómica

El PP navega con viento a favor en todas las instancias políticas, pero no goza al día de hoy del 'tsunami' de 2011 que barrió a todos sus adversarios. Tampoco Vargas tiene el mismo estilo cordial que Calderón, aunque como dice con buen humor un amigo suyo, regidor y diputado del PP, en cuanto se acostumbre a acudir a los entierros y a tomar café en los barrios, la Alcaldía será suya.

Con la gestión por encima de la ideología, el portavoz popular en Torrelavega, que es también el más joven de los 35 diputados del Parlamento de Cantabria, tiene entre sus prioridades programáticas la seguridad, el impulso al comercio, el incremento del suelo empresarial o la inversión del Gobierno regional en la ciudad. Medidas de impacto para dinamizar un municipio de 51.466 habitantes (según el INE de 2024) en el que el problema de la vivienda es más acentuado que en el conjunto de la comunidad y otro tanto sucede con el envejecimiento de la población, en la que dominan funcionarios y jubilados frente a otros sectores más productivos.

La Corporación torrelaveguense, bastante dispersa, complica las cábalas sobre el Gobierno municipal del futuro. Vargas sospecha que el actual alcalde, el regionalista Javier López Estrada, dará por cerrado su ciclo municipal y no repetirá como candidato para buscar un lugar al sol de la política regional en la convulsa situación que atraviesa el PRC tras el desastre electoral de 2023 y en medio del difícil relevo del fundador, Miguel Ángel Revilla.

Por si acaso, Vargas, la semana pasada, le complicó la vida a López Estrada al emplazarle a que antepusiera los intereses de la ciudad a los del PRC y no apoyara con su voto de diputado las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos 2026, que no solo bloquearía la acción del Gobierno en todo el territorio cántabro sino que específicamente dejaría a Torrelavega sin los 33 millones asignados en las Cuentas. Como bastantes alcaldes regionalistas, López Estrada era muy partidario de respaldar los Presupuestos desahuciados el pasado lunes en la Cámara por la buena atención que prestaban a Torrelavega, pero la consigna del partido se ha impuesto.

Los trece escaños que suponen la mayoría en la Corporación de Torrelavega, con 25 plazas, dibujan un gran desafío para el PP que, al menos, puede manejar diversas alianzas para alcanzar el Gobierno municipal: desde el propio PRC, con malos pronósticos con unos u otros candidatos, hasta Vox, al que los sondeos conceden un buen crecimiento en todas las sentencias, o el Torrelavega Sí de la histórica Blanca Rosa Gómez Morante que durante los últimos años ha presentado una resistencia rocosa a la desaparición política.

El PSOE no es una opción natural para una alianza de gobierno con el PP. Relegado al tercer puesto del escalafón en los últimos tiempos, quizá pueda aprovechar el bajón del PRC, que sin embargo resiste en Torrelavega mejor que en otros escenarios electorales. El líder socialista, José Luis Urraca, vuelve al trabajo después de su baja médica en medio de esa interminable especulación que airea el interés de Agustín Molleda, secretario de Organización del partido, en ser el abanderado en Torrelavega. En todo caso, la mayoría de la larga coalición gubernamental PRC-PSOE se tambalea.