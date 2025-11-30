El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PP, al asalto de Torrelavega

Miguel Ángel Vargas, que ganó en 2023 y no pudo gobernar, sospecha que López Estrada no volverá a ser candidato y deja todas las puertas abiertas para hacerse con el bastón de mando en 2027

Jesús Serrera

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:23

Miguel Ángel Vargas San Emeterio (Torrelavega, 1994, secretario-interventor de la Administración pública, soltero) ganó las elecciones de la capital del Besaya en 2023 como ... un candidato del PP muy poco conocido, que acababa de suceder a Marta Fernández-Teijeiro en un relevo bastante controvertido, y que luego dejó buenas impresiones en la campaña electoral. Finalmente fue el aspirante más votado, con los mismos siete concejales que el PRC, pero los regionalistas y PSOE sumaron una ajustada mayoría y Javier López Estrada conservó el bastón de mando. Ahora, para Vargas y el PP se trata de ganar y gobernar la segunda ciudad de Cantabria, lo que supondría ser el cuarto de los cinco municipios con más de 20.000 habitantes, con Santander, Camargo y Piélagos, en manos del partido liderado por María José Sáenz de Buruaga. Castro Urdiales se le resiste con un PSOE muy consolidado al mando.

