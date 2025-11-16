El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los Presupuestos en el aire: cuando no hay una buena solución

Para el PRC todo son riesgos, ser solo la muleta gubernamental o castigar a sus alcaldes, y para el PP, la única fórmula que le satisface plenamente es llegar a un tercer acuerdo con el regionalismo

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:39

Aveces hay problemas que no tienen ninguna solución buena, así que hay que conformarse con elegir la menos mala. Cuando en la campaña electoral de ... 2023, María José Sáenz de Buruaga anunció que si ganaba gobernaría en solitario, su propósito era tan sincero como audaz. En efecto, el PP se impuso en los comicios, con autoridad pero sin mayoría, y arrancó la legislatura sin un socio estable, pero sí contó con el apoyo generoso del PRC en la investidura de Buruaga, en los dos primeros presupuestos del periodo actual y en algunas otras leyes importantes. Hasta ahora.

