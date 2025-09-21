El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Revilla enreda el difícil proceso de su relevo

La posibilidad que anunció sin explicaciones de seguir como secretario general confunde al regionalismo y no ayuda a fortalecer el liderazgo de Paula Fernández como candidata en 2027

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:17

Para revolver las aguas en las vísperas del nuevo curso político, Miguel Ángel Revilla va y suelta en Radio Nacional que se está pensando si mantenerse como secretario general del PRC un mandato más ... , de 2026 a 2030. Hasta los 87 años bien cumplidos. Así que dirigentes de todos los partidos, también los regionalistas, mueven la cabeza y se dicen unos a otros: 'Ya lo decía yo todo este tiempo, a este no hay quien lo eche ni con agua hirviendo, se queda como secretario general y hasta como candidato otra vez si se descuidan'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    Un desembarco pasado por agua en Laredo
  9. 9

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  10. 10 Attaoui, quinto en la final de 800

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Revilla enreda el difícil proceso de su relevo