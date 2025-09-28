El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El tercer presupuesto, un nuevo reto para PP y PRC

El Gobierno que preside Buruaga cree que no hay obstáculos insalvables para pactar de nuevo las cuentas con el regionalismo en transición interna, pero siempre está presente la alternativa de Vox

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:27

El nuevo curso político comienza sin apuro, después de agotar el calendario de fiestas veraniego con la Aparecida, San Cipriano y San Mateo, justo el ... día que se estrena el otoño. Los grupos de la Cámara anuncian, algo pomposamente, la tramitación de cinco leyes en este periodo de sesiones, entre ellas la de Participación Ciudadana, algo sobre lo que ya se legislaba en los años ochenta, o sea, una de esas materias que se estancan y decaen al final de las legislaturas, lo que pone en entredicho la pulsión de los parlamentos autonómicos de legislar sobre asuntos que ya disponen de normativa nacional. En realidad, la ley principal que la política cántabra debe abordar en los próximos meses es la de los Presupuestos 2026, los terceros de la legislatura en curso.

