El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Análisis

Tufo electoral, con PSOE y PP lejos de sus mejores momentos

El sanchismo no sale a flote ni de lejos, pero alivia su situación crítica, mientras el PP no termina de armar el discurso y la estrategia para frenar la pujanza de Vox que perciben todos los sondeos

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:32

Comenta

El tufo electoral impregna la política nacional desde hace muchos meses, desde que la sucesión de escándalos de corrupción estalló en el entorno de Pedro ... Sánchez, pero ahora se expande a las autonomías, mayoritariamente en manos del PP. Los dos grandes partidos se marcan mutuamente a ver si alguno se atreve a mover pieza en el calendario electoral, pero lo cierto es que ambos están lejos de sus mejores momentos para llamar a las urnas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor
  2. 2

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  3. 3

    El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas
  4. 4

    La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local
  5. 5 Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!
  6. 6

    La Marigalante se hunde en México
  7. 7

    El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío
  8. 8

    Puente carga contra el futuro alcalde de Tudanca por un «currículum falsificado»
  9. 9

    Álvaro Pombo vincula la Medalla de Oro de Cantabria con sus recuerdos de verano en Santander
  10. 10

    «Los alumnos son los rehenes» del conflicto salarial en Educación, critican las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tufo electoral, con PSOE y PP lejos de sus mejores momentos