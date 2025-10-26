El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los viejos socios, PRC y PSOE, a pelear por los mismos votos

La mayoría se vislumbra lejana para los dos partidos que han gobernado juntos durante 16 años ante la firmeza de las formaciones de la derecha, PP y Vox, así que el objetivo realista es un resultado digno

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:37

El PRC y el PSOE disfrutaron de una coalición provechosa que duró 16 años, desde que en 2003 los socialistas de Zapatero y Gorostiaga ofrecieron ... la presidencia de Cantabria a Revilla, hasta las últimas elecciones de 2023, con el paréntesis de la mayoría absoluta del PP de Ignacio Diego en la legislatura 2011-2015. Harto de no tocar poder, el PSOE pasó a manejar el 80% del Presupuesto de Cantabria, con la sanidad, la educación y los servicios sociales, y a cambio fue resignando muchos votos a beneficio del PRC del presidente Revilla. El invento saltó por los aires en los últimos comicios cuando los dos viejos socios, igualados en torno a los 67.000 votos y ocho escaños cada uno, no sumaron la mayoría necesaria. En los próximos, dentro de 19 meses, van a tener que pelear a cara de perro por los mismos votos, porque hacia la derecha tienen muy poco que rascar con el PP firme y un Vox pujante que capta el voto más joven, así que el tándem socio-regionalista tiene muy remotas posibilidades de volver a gobernar.

