Vox, a doblar la representación en Santander para tocar poder

Laura Velasco, portavoz del partido, persigue una carambola: evitar que Gema Igual mantenga la mayoría absoluta y luego, llegar a un acuerdo con el PP que tengaen cuenta su programa de derechas sin complejos

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:43

Laura Velasco (Santander, 1975, madre de tres hijos) ha hecho de casi todo en Vox: desde tareas de comunicación y prensa, como corresponde a su ... formación periodística, y de coordinación política en tres parlamentos autonómicos –Cantabria, País Vasco y Asturias– a la actual condición de concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Santander y presidenta provincial del partido. No faltan, dentro y fuera de Vox, quienes la sitúan como candidata autonómica en las elecciones de 2027, pero ella preferiría subirse al cartel electoral de Santander para culminar con un gran resultado el buen trabajo que ella y sus compañeros creen estar desarrollando en esta legislatura en la capital de Cantabria.

