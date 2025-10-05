Vox, a doblar la representación en Santander para tocar poder

Laura Velasco (Santander, 1975, madre de tres hijos) ha hecho de casi todo en Vox: desde tareas de comunicación y prensa, como corresponde a su ... formación periodística, y de coordinación política en tres parlamentos autonómicos –Cantabria, País Vasco y Asturias– a la actual condición de concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Santander y presidenta provincial del partido. No faltan, dentro y fuera de Vox, quienes la sitúan como candidata autonómica en las elecciones de 2027, pero ella preferiría subirse al cartel electoral de Santander para culminar con un gran resultado el buen trabajo que ella y sus compañeros creen estar desarrollando en esta legislatura en la capital de Cantabria.

En los últimos comicios de 2023, Vox Santander triplicó la representación, de uno a tres concejales, y duplicó de largo los votos, de 4.800 (5,4%) a 10.600 (12,2%). Un éxito indudable, pero su trascendencia fue relativa por la confortable mayoría absoluta de catorce concejales que Gema Igual alcanzó para el PP.

Ahora Vox quiere hacer realidad el gran avance que le anticipan los sondeos en toda España con otro zarpazo en Santander. A sus dirigentes no les parece una locura doblar los resultados de 2023. Si no da para tanto, tendrán que conformarse con menos. Lo que persigue Vox es una carambola. Primero, que Igual pierda su mayoría, algunos sondeos auguran que la va a hacer todavía más fuerte, porque afirma que amordaza a los ciudadanos e impide el consenso. Y a continuación ser el socio de gobierno municipal del PP que en otro tiempo fue Ciudadanos con un acuerdo que tenga en cuenta el programa de la derecha radical. Es posible que el PRC aspire a su debido tiempo a una alianza de ese tipo en la capital. De hecho, en la política regional se ha visto desde el principio de esta legislatura que el PP y el Gobierno de Cantabria presididos por María José Sáenz de Buruaga confían más en el regionalismo que en Vox a la hora de negociar pactos de gobernabilidad.

A Laura Velasco le pareció que en el principio de la legislatura la alcaldesa mostró un perfil más dialogante con la oposición, pero que ha vuelto al autoritarismo ayusista que le caracterizaba anteriormente. A su juicio, y en general, al de los diversos grupos municipales, la marcha atrás en el controvertido asunto de las caravanas no es un gesto condescendiente sino que apunta a motivos estrictamente electoralistas para recuperar el favor de los vecinos que estaba perdiendo. En estas semanas el caballo de batalla de Vox en Santander es la movilización ciudadana contra la Zona de Bajas Emisiones que, en su opinión, tiene un objetivo más recaudatorio que ambiental.

Velasco fue designada portavoz municipal de Vox porque el número uno de la lista, Emilio del Valle, ocupaba y ocupa escaño en el Congreso y también le sucedió como presidenta provincial por los avatares de salud del diputado nacional. Al menos puede decir con alivio que los graves conflictos internos surgidos en el grupo parlamentario, que había crecido de dos a cuatro diputados, han cesado aparentemente con la marcha de Cristóbal Palacio. Lo que nadie sabe aún, en medio de muchos rumores, dimes y diretes, es a quien se le encargará abanderar a Vox en las elecciones autonómicas de 2027. Velasco quiere seguir en la pelea en Santander, pero será Madrid donde se decida todo. En fin, esa disciplina vertical de Santiago Abascal y su cúpula que en algún momento pudo tener sentido para consolidar un discurso único y cohesionado en la política nacional, que es la prioridad, pero una vez que se amplían las expectativas al Estado autonómico y a los municipios, lo sensato es que la toma de decisiones tenga en cuenta a los representantes de esas instituciones regionales y locales.

Vox cuenta con crecer de forma muy sustancial en todas las instancias políticas, como pronostican los sondeos, a costa del PP que ahora, bastante preocupado por la pujanza de su adversario en la derecha, tiene trabajando a Iván Espinosa de los Monteros en una sospechosa plataforma de unificación de la derecha que más bien parece una herramienta para acarrear hacia las filas populares a los liberales marginados por Vox y a otros decepcionados por la deriva del partido de Abascal.

En Vox Cantabria constatan el aumento de simpatizantes y afiliados, con una muy importante captación en el segmento juvenil, a través de las redes sociales, pero también de las mesas informativas que operan en los 44 municipios más poblados donde reside el 85% de la población cántabra. En las elecciones de 2023, los ediles crecieron en Cantabria de 3 a 29 y en el aparato del partido confían en que el impulso también sea muy potente en 2027.