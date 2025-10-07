El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los destinos de israelíes y palestinos están entrelazados

Los movimientos de la sociedad civil son una guía para el mundo

Jonás Benarroch

Portavoz de JCall Barcelona, plataforma de judíos y judías progresistas

Martes, 7 de octubre 2025, 07:09

Comenta

La derecha nacionalista y mesiánica sionista vio en las atrocidades cometidas por Hamás aquel día 7 de octubre de 2023 la oportunidad de redención de ... la tierra, es decir, limpiarla de palestinos; y se entusiasmó con eso a costa de la vida de los rehenes. Hamás sabía que la respuesta israelí sería encarnizada y no tuvo ningún reparo en entregar a su pueblo al martirio en nombre de la causa nacional palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  6. 6 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  7. 7

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  8. 8

    El exalcalde de Santillana: «Espero que se repare todo el daño que me han hecho»
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10

    La teoría del caos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los destinos de israelíes y palestinos están entrelazados