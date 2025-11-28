El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Monárquico», a mi pesar

Los reyes actuales están preparados y comprometidos para ejercer su profesión

José Juanco

José Juanco

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

La semana pasada, en medio del lío del entonces fiscal general del Estado, de los juegos de equilibrio/desequilibrio del Gobierno de España y de ... la separación de poderes, bajo la amenaza del ascenso de las ultraderechas, y con el trasfondo de los comentarios 'escritos' de Juan Carlos I el «Campechano», sufrí un inesperado ataque de monarquismo durante la entrega de los toisones de oro a la reina Sofía, Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca y Felipe González. Fue entonces cuando me sobrevino mi arrebato monárquico, envuelto en una escena de una tranquilidad política, humana e institucional casi olvidadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  7. 7

    Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  8. 8 El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre
  9. 9

    Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta»
  10. 10

    De Mesopotamia a San Felices de Buelna, el viaje de Javier Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Monárquico», a mi pesar