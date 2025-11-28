«Monárquico», a mi pesar
Los reyes actuales están preparados y comprometidos para ejercer su profesión
Santander
Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:10
La semana pasada, en medio del lío del entonces fiscal general del Estado, de los juegos de equilibrio/desequilibrio del Gobierno de España y de ... la separación de poderes, bajo la amenaza del ascenso de las ultraderechas, y con el trasfondo de los comentarios 'escritos' de Juan Carlos I el «Campechano», sufrí un inesperado ataque de monarquismo durante la entrega de los toisones de oro a la reina Sofía, Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca y Felipe González. Fue entonces cuando me sobrevino mi arrebato monárquico, envuelto en una escena de una tranquilidad política, humana e institucional casi olvidadas.
¿Arrebato monárquico? En mi caso lo monárquico no significa «borbónico» ni tampoco «juan carlista». Lo mejor que hizo Juan Carlos I fue obedecer a Torcuato Fernández-Miranda en cómo hacer la transición a la democracia y aguantar el tirón el 23F, pero una vez cogió la confianza que le dimos, su sangre borbónica le llevó a navegar por aguas procelosas y a representar patéticamente el papel del «cazador cazado», además de comprometer irresponsablemente a su propio hijo. Mi «monarquismo», por tanto, descansa en Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor. Y lo considero un mal menor porque, hoy por hoy, nuestros políticos no están en absoluto a la altura que requiere la cada vez más frágil democracia española. Sí me parece, en cambio, que los reyes actuales son reyes del siglo XXI, preparados y comprometidos para ejercer su profesión. Además, si echamos un vistazo a algunos presidentes de Repúblicas cercanas nos encontramos con casos tan poco ejemplares como Sarkozy, Berlusconi, Chirac, Andreotti, Mitterrand… por no citar a Trump o a algunos presidentes latinoamericanos. El modelo republicano no es tampoco garantía de nada.
Creo además que una buena monarquía tiene algo de lo que carece una república: un carácter simbólico, institucional, que le hace estar «fuera» del mundo de la política cotidiana pero, al mismo tiempo, dentro de ella; y también un poco por encima de la intrahistoria pero, a la vez, dentro de la historia. Esta distancia es lo que otorga a la monarquía su solemnidad y lo que genera nuestro respeto y confianza. El ser humano es un animal racional, pero también sentimental y simbólico. Herrero de Miñón lo apuntó en su discurso: «la cultura democrática está hecha de razón y de sentimientos», y los símbolos despiertan sentimientos. Por eso los reyes despiertan en mí más empatía, mejores sentimientos y una mayor confianza que la vulgaridad altisonante e interesada de nuestros políticos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión