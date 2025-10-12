El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

'Pocomucho'

Todos planean tratar 250 pacientes al año con la protonterapia, pero si no explota la epidemia de cáncer, alguno se da un planchazo

José Manuel López Vega

José Manuel López Vega

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:32

Comenta

Nuestro Juan Ramón, con su peculiar ortografía, escribía en 1918: «Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas». Reclamaba vocablos sin vaguedad ni ambivalencia, y ... similar afán late en José Ángel Valente (1955): «Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre». Concuerdo: un lenguaje impreciso, que renuncie a la palabra justa para acotar el concepto justo, solo alimenta parrafadas del idioma degenerado que Amando de Miguel llamaba 'politiqués'. Bob Dylan, extraño Nobel de Literatura, escribe/canta: 'Dios dio nombre a todos los animales, en el Principio'. Y sucede que basta nombrar las cosas para que se revelen en plenitud. (Se me hacía odioso un hierbajo nefasto, invasor y tenaz –su raíz como una zanahoria de acero–, pero le cogí cariño al saber que es la malva de Castilla, la Malva parviflora, y es que la malva tiene resonancias medicinales y simbólicas que solo resuenan al ponerle nombre.)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor
  2. 2

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  3. 3

    El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas
  4. 4

    La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local
  5. 5 Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!
  6. 6

    La Marigalante se hunde en México
  7. 7

    El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío
  8. 8

    Puente carga contra el futuro alcalde de Tudanca por un «currículum falsificado»
  9. 9

    Álvaro Pombo vincula la Medalla de Oro de Cantabria con sus recuerdos de verano en Santander
  10. 10

    «Los alumnos son los rehenes» del conflicto salarial en Educación, critican las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'Pocomucho'