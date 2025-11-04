El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Toda la memoria de La Magdalena

Tantas capas de memoria como incluye, y de tantos significados, no deben ser desmemoriadas para imponer solo una, ominosa pero no definitoria de su espacio

José Manuel Pastor Martínez

Médico y Licenciado en Periodismo

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

En función de los preceptos de una Ley de Memoria empeñada en sembrar sombras de un ayer felizmente superado, el Gobierno central pretende convertir La ... Magdalena en Lugar de Memoria de Cantabria por su significación «histórica o simbólica» de la represión franquista en nuestra ciudad en el contexto de la Guerra Civil, con la intención, según el delegado del Gobierno, de que las actuales generaciones conozcan nuestra historia. No voy a incidir en el hecho de los numerosísimos estudios dedicados al tema en el último medio siglo y a las también múltiples iniciativas didácticas, escolares etc. con el mismo fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  4. 4

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  5. 5

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  6. 6

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  7. 7

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja
  8. 8

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle
  9. 9

    Una trayectoria larga y rigurosa en la ingeniería hidraúlica
  10. 10

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Toda la memoria de La Magdalena