El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Del alto el fuego al acuerdo de paz

El estado palestino que vendrá necesitará un territorio en Gaza y otro en Cisjordania

José María Peredo Pombo

José María Peredo Pombo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:13

Comenta

En los escombros de Gaza aún no han terminado de entrar y salir cadáveres ni han terminado de oírse los llantos. De la memoria colectiva ... no se van a desprender jamás los cientos de jóvenes israelíes asesinados por Hamás. Ni mucho menos los miles de civiles palestinos, mujeres y niños, fallecidos a causa de las bombas del ejército de Israel. Ningún alto el fuego puede convertirse en un acuerdo mientras los líderes y gobiernos implicados en el conflicto no asuman la realidad de que la paz no puede alcanzarse ni desde una algarada progresista de cartón piedra, ni desde un bulldozer que desescombre las piedras y los muertos para construir una nueva franja sin alma ni voluntad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  2. 2

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  3. 3

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  4. 4 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  5. 5

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  9. 9

    El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública
  10. 10

    Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Del alto el fuego al acuerdo de paz