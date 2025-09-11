El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La India y los tres comunistas centenarios

No es de extrañar que Narenda Modi no estuviera interesado en asistir a la reunión de los tres dirigentes derivados del comunismo en el siglo XXI

José María Peredo Pombo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:19

Cuando en el siglo IV a. c. los soldados de Alejandro le dijeron que estaban cansados y tenían ganas de volver a casa, un joven ... aliado y admirador del macedonio, Chandaputra Maudyan, se hizo con el control de la cuenca del Ganges y estableció pactos dinásticos con Seleuco, sucesor del conquistador en Persia, Mesopotamia y Asia Central, para extender su dominio hasta los territorios de lo que hoy es Pakistán y Afganistán. Su nieto Asoka completó el imperio Maudyan tras una sangrienta campaña contra el reino Kalinga, dominante en la costa oriental de la India. Al terminar la guerra, que dejó 100.000 muertos y 150.000 desplazados, el joven Asoka quedó consternado por el sufrimiento que había causado y pidió perdón. Se convirtió al budismo y construyó un imperio pacífico y tolerante con las minorías y las creencias. 250 años después de que Siddharta hubiera encarnado al Buda cuando comprendió que la esencia del ser humano está en la compasión por el sufrimiento de nuestros semejantes, el gobierno de Asoka expandió la sabiduría budista y propició la educación, el respeto y la espiritualidad.

