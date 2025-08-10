El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Resignación, sumisión, capitulación; debilidad extrema

José Villaverde Castro

José Villaverde Castro

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:34

Como he apuntado en distintas ocasiones, soy consciente de que es más fácil predicar que dar trigo, y que es muy sencillo, desde una plataforma ... como la que disfruto, decir lo que hay que hacer cuando ello no conlleva ninguna responsabilidad directa. Sea como fuere, he de reconocer que me hierve la sangre cuando veo que medio mundo, UE incluida, se pliega con resignación a los caprichos del matón de turno, que no es otro que el presidente estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  2. 2

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    Ciao, pretemporada
  5. 5

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  6. 6

    Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano
  7. 7

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  8. 8

    Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte
  9. 9 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  10. 10

    Cantabria agranda su privilegio como la comunidad mejor financiada del país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Resignación, sumisión, capitulación; debilidad extrema