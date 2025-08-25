El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. C.

Rebuscado

Borges recomendaba que ante la duda en el empleo de dos palabras sinónimas se escoja la más común

Juan Bas

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:00

En una columna, Kiko Amat escribía sobre Kaspar Hauser y su enigmática historia. Explicaba que el adolescente, que apareció un día de 1828 vagando por ... Nuremberg, prácticamente no sabía hablar porque había vivido toda su infancia en un riguroso aislamiento, encerrado en una mazmorra. Amat decía que Kaspar había pasado esos largos años sin «interactuar» con nadie. Me sorprendió que hubiera escogido tal palabra en ese contexto. Interactuar es correcta, desde luego, pero me parece rebuscada, como tantas palabras de moda. Creo que habría sido más sencillo y adecuado «sin relacionarse con nadie», «sin ningún contacto» o «en completa soledad». Incluso, poniéndome tiquismiquis, el término «interactuar» resulta en cierto modo anacrónico al recrear una historia del siglo XIX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  3. 3

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  4. 4

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    El legado italiano en la anchoa de Santoña
  6. 6

    Participantes de la fiesta ilegal comienzan a abandonar la cantera de Roiz
  7. 7

    Participantes de la fiesta ilegal comienzan a abandonar la cantera de Roiz
  8. 8

    Donan su casa solariega para convertirla en el primer centro para personas con autismo
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10

    La Virgen del Mar vibra con el Sonorama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Rebuscado

Rebuscado