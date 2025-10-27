El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sectarismos y milongas

Pasan los años y parece que sigamos políticamente en la adolescencia

Juan Carlos Cabria

Juan Carlos Cabria

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:10

Seguramente será cosa mía, pero cada día me resulta más difícil no cambiar de emisora o de canal televisivo. Cada vez es más complicado escuchar ... una noticia con un mínimo de objetividad o, al menos, de coherencia, alejada de un insufrible potingue de bufanda y partidismo que lo inunda y embadurna todo.

