El cohete y el cangrejo

Esta semana, el IBEX 35 alcanzó los 16.000 puntos, duplicando su capitalización en los últimos tres años. En lo que va de 2025, el ... principal indicador de la bolsa española ha registrado un 38% de ganancias. Sin parangón en Europa. El empleo ha mejorado, el paro ha disminuido y los sueldos más bajos han subido. Con estos datos en la mano, parece cierto que la economía nacional va como un cohete. Pero a nivel de calle, para el ciudadano de a pie, la realidad es bien distinta. Los informes que ofrece la agencia estadística europea Eurostat señalan que la pobreza crónica ha repuntado en España y afecta ya a 6,7 millones de personas. En Cantabria, el informe Arope recoge que el 22,2 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza.

Volviendo a las cifras de Eurostat, podemos hallar una clave en que la renta real disponible en España –la que queda tras descontar impuestos y valorando la evolución de los precios– está prácticamente congelada desde el año 2010, habiendo crecido apenas un 1%, en los últimos quince años, frente al 20% que se ha incrementado de media en la Unión Europea. La situación real para la mayoría es la marcha del cangrejo, que camina hacia atrás, frente al cohete en que parecen viajar unos pocos. Lo corrobora la OCDE, que apunta que España es uno de los países ricos con más desigualdad de oportunidades. Y en pobreza infantil ostentamos el vergonzoso récord de ser solo superados por Bulgaria en toda la Unión Europea.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una conferencia en el Consejo General de Economistas, asumía el problema de la desigualdad existente entre las poblaciones con más y menos renta. «Las políticas públicas encaminadas a corregirlo carecen de eficiencia», aseguró. Lo que no dijo es que fue él quien diseñó el Ingreso Mínimo Vital hace cinco años, como ministro. Fedea aconseja para acabar con la creciente desigualdad importantes reformas en términos de equidad y política fiscal, porque la justicia social parece, cada día más, una entelequia.