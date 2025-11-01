El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciudadano de a pie

El cohete y el cangrejo

Juan Carlos de la Fuente

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

Esta semana, el IBEX 35 alcanzó los 16.000 puntos, duplicando su capitalización en los últimos tres años. En lo que va de 2025, el ... principal indicador de la bolsa española ha registrado un 38% de ganancias. Sin parangón en Europa. El empleo ha mejorado, el paro ha disminuido y los sueldos más bajos han subido. Con estos datos en la mano, parece cierto que la economía nacional va como un cohete. Pero a nivel de calle, para el ciudadano de a pie, la realidad es bien distinta. Los informes que ofrece la agencia estadística europea Eurostat señalan que la pobreza crónica ha repuntado en España y afecta ya a 6,7 millones de personas. En Cantabria, el informe Arope recoge que el 22,2 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén
  2. 2

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4

    Sanidad recupera su sistema informático después de tres horas
  5. 5 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid
  6. 6 El primer Ballena Sound trae a Santander a La La Love You, Marlena y el musical de Las Guerreras K-Pop
  7. 7

    Para en seco a una patrulla de la policía de Santander, les lanza un objeto e intenta pegarles
  8. 8

    Cantabria pide el cierre de fronteras con Francia ante la decisión del país vecino de exportar su ganado
  9. 9 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  10. 10 Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El cohete y el cangrejo