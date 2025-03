Los cuatro aspirantes a suceder a Miguel Ángel Revilla al frente del PRC –la incorporación de un quinto, militante de base, resultaba anecdótica y presentó ... su renuncia horas más tarde– han coincidido en la llamada al consenso para perfilar una única candidatura. Pero como dice el refrán, una cosa es predicar, y otra dar trigo. La pretensión de Paula Fernández, Javier López Estrada, Guillermo Blanco y Pablo Diestro, es –a la vista de declaraciones y hechos– que el resto de pretendientes desistan de su propósito en favor de ellos mismos. Ninguno está dispuesto a renunciar… al menos de momento. De hecho, Diestro lo ha señalado con meridiana claridad: está abierto a asumir una candidatura conjunta, siempre y cuando él sea el número uno.

Los otros tres contendientes no lo han verbalizado tan claramente, pero todo parece indicar que piensan lo mismo, y a buen seguro, habrán reforzado más aún su convicción al respecto tras conocer el planteamiento del alcalde de Reocín. Además de la llamada al consenso, supuestamente anhelado pero no facilitado por ninguno de los cuatro aspirantes, ha resultado curiosa la similitud de sus argumentos en el momento de hacer públicas sus candidaturas. Paula, Javier, Pablo y Guillermo han coincidido en afirmar postularse por responsabilidad, con gran ilusión y apelando a su dilatada experiencia. Todos han manifestado sentirse respaldados por amplios sectores de la militancia, algo que en algunos casos han querido que se visualizara rodeándose de cargos destacados del partido en el momento de anunciar su decisión. También aseguran los cuatro contar con el beneplácito de dieciséis o más miembros de la Ejecutiva Regional, que a la postre habrán de refrendar –o no, en votación secreta– su condición de aspirantes, en el caso de que durante la próxima semana no se produzcan novedades en forma de renuncias y/o fusiones, algo que en este momento parece improbable.

El clima de concordia, totalmente alejado de las luchas fratricidas de otros partidos que proclamaba Miguel Ángel Revilla antes de iniciarse el proceso, parece que solamente estaba en su imaginario personal. Todos quieren ser el número uno. Y es tan lícito como negativo para el futuro del PRC.