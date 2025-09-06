El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciudadano de a pie

Infelicidad juvenil

Los datos corroboran el grave deterioro de la salud mental de adolescentes y jóvenes en todo el mundo, y en particular en nuestro país, tras la pandemia

Juan Carlos de la Fuente

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:25

Quizá usted no lo sepa, pero desde hace décadas se ha establecido la llamada 'curva de la felicidad'. No, no está relacionada con la prominencia ... abdominal. Se trata de una gráfica que relaciona la subjetiva sensación de felicidad con la edad. Tradicionalmente, la misma comenzaba con valores altos en la niñez y juventud, para descender a medida que se alcanzaba la madurez –se supone que producto del peso de las responsabilidades familiares y laborales– y superados los 50 años, recuperaba nuevamente cotas superiores, alcanzando de nuevo valores máximos en la tercera edad. Ese perfil ha cambiado drásticamente, y las cotas más bajas –la mayor infelicidad– ya no se dan en la mediana edad sino, sorprendentemente, en la adolescencia y la juventud. Así lo indica el estudio 'Global Minds' realizado por una revista científica en un total de 44 países, incluida España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  2. 2

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  3. 3

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  5. 5

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  6. 6

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  7. 7

    Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  10. 10

    Los surfistas rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Infelicidad juvenil