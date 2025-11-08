El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ciudadano de a pie

Tacticismo y Presupuesto

Juan Carlos de la Fuente

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

Por si no domina el término, se define como tacticismo el uso de maniobras tácticas para obtener ventajas, ignorando o postergando los problemas reales, en ... favor de intereses personales o de partido. Llevamos dos semanas –y nos quedan más— de exhibición de esta práctica por parte de todas las fuerzas políticas, respecto a algo tan relevante como el Presupuesto de Cantabria para 2026. No deja de ser tacticismo –asumido por habitual– que la aproximación de la cita con las urnas encarezca notablemente los posibles apoyos a un gobierno en minoría. Así, hemos pasado de las facilidades de que disfrutó el PP en los dos primeros años de legislatura, a las dificultades que encuentra al encarar el tercero. Para los ciudadanos las próximas elecciones están lejos, pero para los políticos no tanto.

