Tacticismo y Presupuesto

Por si no domina el término, se define como tacticismo el uso de maniobras tácticas para obtener ventajas, ignorando o postergando los problemas reales, en ... favor de intereses personales o de partido. Llevamos dos semanas –y nos quedan más— de exhibición de esta práctica por parte de todas las fuerzas políticas, respecto a algo tan relevante como el Presupuesto de Cantabria para 2026. No deja de ser tacticismo –asumido por habitual– que la aproximación de la cita con las urnas encarezca notablemente los posibles apoyos a un gobierno en minoría. Así, hemos pasado de las facilidades de que disfrutó el PP en los dos primeros años de legislatura, a las dificultades que encuentra al encarar el tercero. Para los ciudadanos las próximas elecciones están lejos, pero para los políticos no tanto.

La partida comenzó con la presentación por parte del Gobierno del Presupuesto para 2026. Cumplió con su obligación el Ejecutivo, pero estando en minoría parece coherente negociar previamente para amarrar la aprobación del documento, como hizo en los dos anteriores ejercicios, y no tirarse a la piscina sin saber si había agua. Su socio en ambos, el PRC, respondió planteando un ultimátum de cumplimiento de seis medidas en un mes. Añadía además otros 36 puntos a incluir en el Presupuesto. Tras haber estado 20 años en el Gobierno, cabe preguntarse cómo no resolvieron tan elevada cuantía de asuntos pendientes. Hace apenas dos días el PP convocó al resto de fuerzas parlamentarias para conocer sus impresiones. El PSOE confirmó una enmienda a la totalidad; PRC y Vox amenazan con ella. Todas las formaciones políticas están en su derecho de hacerlo, pero para el ciudadano de a pie resultará muy difícil entender que los grupos parlamentarios echen abajo unas cuentas que los agentes sociales –CC OO, UGT y CEOE– han valorado positivamente. «Tiene buena pinta». «Aborda los servicios públicos y apuesta por su calidad», afirmó el secretario general de UGT, que no creo que sea sospechoso de favorecer al PP. Entonces, ¿a qué están los señores diputados, al bien común de los cántabros, o al tacticismo partidista.

