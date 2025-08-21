El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los representantes de la Unión Europea y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Afp

El trumpismo, según Fukuyama

Asistimos al retorno del jefe como propietario del aparato del estado

Juan Carlos Viloria

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:15

El gran politólogo, Francis Fukuyama, uno de los mejores analistas de desarrollo y política internacional autor    –hace ya tres décadas– del bombazo 'El fin de ... la Historia y el último hombre', acaba de poner el foco sobre el fenómeno del trumpismo y los populismos en general, a los que señala como una amenaza trascendental para la democracia liberal. Las maneras histriónicas del presidente de Estados Unidos y su utilización del cargo, y de la Casa Blanca, como un show de televisión donde se recibe a los «concursantes» para premiar a unos y castigar a otros, está funcionando como embeleco de una demolición de los fundamentos democráticos. La afición por el espectáculo, el 'show business', el truco, la sorpresa, características del mundo televisivo ( y del inmobiliario) de donde proviene Trump, se han trasladado, sin rubor, a su acción política. Pero la bufonada esconde, según Fukuyama, una regresión inquietante.

