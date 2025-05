La madre, la familia

Comenta Compartir

Uno. Me sorprendo repitiendo expresiones que eran de mi madre. Me miro al espejo y veo a mis hermanos, y el mismo parecido lo observo ... en fotografías de mi padre. El lenguaje, el modo de percibir el mundo y la manera de expresarlo proceden de sus enseñanzas. Los principales valores, las actitudes, las formas de comportarme, los modos de estar en el mundo, los he recibido de mi familia. Mis hermanos y yo hemos tenido una gran fortuna: recibimos una buena herencia genética y relevantes enseñanzas.

Dos. Cuando 'El Corte Inglés' no indicaba qué había que comprar-regalar el Día de la Madre ya era una fecha especial. La tradición decía que debíamos mostrar afecto y agradecimiento a las madres; y la religión recordaba que mayo es el mes de la Virgen, la madre de todos. Y en otras culturas hacen homenajes a la 'madre tierra'. No hace falta ser experto en Antropología: cuando un rito está presente en múltiples culturas y se mantiene en el tiempo es debido a que cumple una importante función social. Tres. En la familia tradicional la madre, fundamentalmente, desempeña el rol expresivo: da afecto, cuidados, consuela, protege, orienta, enseña; y muchas hacen una doble jornada: trabajan en el hogar y en el exterior. La madre es el núcleo de la familia; el vínculo fundamental es madre-hijo. Por supuesto, el cambio social y cultural se refleja en la familia. Han cambiado los roles y los estatus de la madre, del padre y de los hijos; las relaciones son más igualitarias. En sociedades abiertas coexisten una pluralidad de formas familiares y el individuo tiene la posibilidad de elegir el modelo de relación de convivencia que desea establecer. También se puede describir un 'ciclo vital de la familia' (S. del Campo); es decir, a lo largo de la vida podemos pasar por diversas formas de convivencia: nacer en familia nuclear, vida en pareja, familia casada con hijos, núcleo unifamiliar, familia reconstituida... Los valores, los modos de estar en el mundo y las formas de comportarme provienen de mi familia Desde la Sociología (Sánchez, Cano y otros) se ha dicho que la familia, tradicionalmente, ha cumplido cuatro funciones básicas: reproductiva, económica, educativa y sexual. También se ha subrayado que influye en la formación de la personalidad del individuo, que sitúa a la persona en la estructura social y que forma una red social básica. Además, procura estabilidad emocional. En las últimas décadas, entre otros cambios, se ha modificado el valor simbólico y económico de los hijos; se ha disociado la sexualidad de la reproducción; se ha racionalizado la planificación familiar. También, la función socializadora y de cuidado se ha transferido, en gran medida, a otras instituciones. Cuatro. Me he atrevido a preguntar a mis alumnos sobre su relación con su madre, con su familia y, por último, su modelo de familia preferido. Algunas respuestas son reveladoras. En primer lugar, la totalidad manifiesta amor y gratitud a sus madres: –«Mi madre es admirable: es luchadora, leal. Siempre está cuando la necesito, para darme consejos y para escucharme. Aspiro a ser como ella». –«Mi madre es maravillosa. Siempre estaré en deuda con ella. Ha sabido sacarnos adelante a mí y a mis hermanas, incluso cuando las circunstancias no eran buenas». –«Mi madre es un pilar fundamental en mi vida. Me gusta mucho hablar con ella y que me dé su punto de vista. Gracias a ella nunca me ha faltado cariño». Las valoraciones sobre sus familias también son muy coincidentes: –«La familia es lo más importante; es la que me ha enseñado los valores que tengo». –«La familia es el grupo en el que siempre me siento querida. Es el refugio que me recuerda que nunca estaré sola». –«Mis padres y yo hemos construido una relación basada en el respeto y en la confianza». En relación con el futuro las opiniones son diversas y muestran incertidumbre: –«Me gustaría ser madre joven, con 26 o 28 años, y tener tres hijos. Pero no sé si la economía me lo va a permitir». –«Me gustaría formar una familia, con hijos, en la que la base sea la confianza y la comunicación». –«No quiero casarme ni tengo intención de tener hijos. Un hijo es una gran responsabilidad; además la situación económica también influye. Por otra parte, quiero trabajar y viajar».

