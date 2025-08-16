El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un menor no acompañado es atendido por la Cruz Roja ayer en el puerto de La Restinga. EP

Menores no acompañados

Estoy, por fechas, en un hotel de esos pensados para familias con niños que, básicamente, tienen habitaciones con camas supletorias y una enorme piscina

Juan Gómez Jurado

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:12

Estoy, por fechas, en un hotel de esos pensados para familias con niños que, básicamente, tienen habitaciones con camas supletorias y una enorme piscina. Tienen ... estos hoteles la característica de estar pensados para pasar los días metidos aquí. Se erigen bastante lejos del centro de la ciudad, a las afueras y tienen cerca un centro comercial con su Mercadona y sus cines. Es ese tipo de turismo estilo Resort de interior que, a poco que alargues el paseo, te lleva a una zona industrial con feas tiendas de neumáticos y una fábrica de cojinetes cerca de la autovía.

