El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos mujeres disfrutan del buen tiempo sentadas ante la playa de Levante de Benidorm. EP

El tiempo de nadie

Pienso en la serie que la semana que viene ya no importará, el reloj se habrá puesto de nuevo a cero y ya sólo estaremos aprovechando si vemos la que hay que ver esta semana para olvidarla la siguiente

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Pude ver, gracias al advenimiento de su 50 aniversario, el Tiburón de Steven Spielberg en una pantalla de cine seguramente muy similar a aquella en ... la que la vi por allá por los ochenta. Y de eso, de lo que me ha impactado verla después de tantos años en condiciones parecidas y de su capacidad para mantenerse prodigiosa, quería yo hablarles en esta columna que, me temo, no será de las más compartidas del día de hoy en las redes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  4. 4

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  5. 5

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  6. 6 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  9. 9

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»
  10. 10

    El funcionamiento de los contenedores neumáticos «harta» a los vecinos: «Cada vez va a peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El tiempo de nadie

El tiempo de nadie