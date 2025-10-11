El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un panettone y un frigodedo

Juan Gómez-Jurado

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:30

Comenta

Había una peli vieja, una de esas que, desde que usamos nuestras filmotecas en manos de las plataformas, cada vez es más difícil de encontrar. ... Se llamaba 'Navidades en julio' y me vino a la cabeza el otro día cuando me vi los frontales de mi supermercado habitual ofertando ya panettones, aquellas montañas borrachas con rocas de fruta escarchada que, tampoco hace tantos años de ello, se llevan a las casas en nochebuena para tratar de llenar los estómagos más exigentes deseando que eso les impida comer más gambas. Lo cierto es que fue en ese momento cuando me di cuenta de cómo hace años que el comercio ha ganado al evento por el que fueron creados.

