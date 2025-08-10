El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juriaco

Juan Luis Fernández

Juan Luis Fernández

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:34

de español publicado en Barcelona por José Alemany y Bolufer recogía «juriacar» y «juriaco» como palabras propias de la entonces provincia de Santander. El verbo ... vendría de «furacar», agujerear; y el juriaco no es otra cosa que el agujero. El hilo de «furacar» nos retrolleva al diccionario académico de 1791, donde se considera palabra antigua y significa «horadar, hacer agujeros o furacos». Si busca usted en la RAE de hoy, encuentra «buraco» como «agujero, orificio, hueco, huraco», con un valor regional de portugués, gallego y leonés. Así nuestro «juriaco» puede ser adaptación de una voz muy anterior, común al noroeste ibérico.

