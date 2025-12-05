El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mamdani, un punto de luz

Se reproduce la dialéctica entre el poder de la movilización social y la fuerza del capital dirigida a limitar la democracia. El desenlace dependerá de si el nuevo alcalde de Nueva York transforma su base electoral en potencia política

Juan Luis Ibarra / Miguel Ángel García Herrera

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:13

El 4 de noviembre las urnas neoyorkinas ofrecieron unos resultados no vistos desde 1969. El candidato Zhoran Mamdani consiguió el 50,4% de los votos. ... La singularidad del candidato –joven, musulmán, pro palestino y socialista–, con una base electoral integrada por las minorías y con unas propuestas políticas que son la antítesis del discurso republicano. Nacía una estrella política que auguraba problemas para Donald Trump.

