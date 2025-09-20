El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La gran jugada

¿Que tienen en común la fábrica global y el colmado universal?

Julio Ceballos

Julio Ceballos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:25

China ha logrado lo que parecía imposible, la 'cuadratura del círculo': va camino de ser autosuficiente y, a la vez, imprescindible para el mundo. A ... nivel macroeconómico con sus cadenas de suministro globales, cuanto más dependemos de ellos, menos dependen ellos de nosotros. Mientras tanto, a escala micro (de papelería, juguetería, mercería o ferretería de barrio desaparecidas), nuestro comercio de proximidad nos ofrece toda una metáfora: los chinos también han logrado que podamos vivir sin ferreteros, sin papeleros, sin tenderos, pero no sin sus Hiper Asia. Nada es accidental, tampoco la transición de China de ser la 'fábrica barata del mundo' a la gran potencia industrial que ya define las reglas del juego tecnológico. La misma lógica que explica que hoy China pueda plantarle cara a Estados Unidos en la guerra arancelaria es la que explica que ahora en tu barrio no te quede otra opción que comprar el pelapatatas, el papel de envolver regalos o los calcetines al chino de la esquina: no tiene competencia (en el sentido literal de la expresión) y la situación responde a una estrategia de largo aliento. Desde el dominio de las tierras raras —sin las cuales no hay coche eléctrico, ni ChatGPT ni tampoco aerogeneradores — hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, China no improvisa: planifica generando una dependencia estructural de países y empresas de sus manufacturas, especialmente en sectores como la electrónica, las renovables o la farmacéutica. Mientras tanto y en paralelo, en nuestras ciudades y pueblos, una estrategia equivalente se ha ido imponiendo en el comercio de cercanía silenciosamente y por goleada: el bazar chino se ha expandido sin necesidad de propaganda ni Ministerio de Comercio, pero empleando esa misma lógica ya aplicada al comercio global: control de la cadena de compra, precios bajos de entrada, disponibilidad horaria y fidelización por necesidad. Si China integró los nodos críticos del suministro planetario, el bazar conquistó nuestras rutinas. Y ambos lo hicieron sin disparar un solo tiro. Ojo, no tiene poco mérito.

