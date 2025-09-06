El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Esta unión que no es unión

¿Cómo vamos a defender lo que ya tenemos?

Julio Ceballos

Julio Ceballos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:25

Tras un cuarto de siglo sin poder acudir, por fin, la semana pasada tuve la oportunidad de asistir al ciclo de charlas en torno al ... futuro de Europa que dirige Josep Borrell en la UIMP. La espera mereció la pena: cinco días escuchando conferencias de primer nivel y máxima actualidad geopolítica, reflexiones lúcidas, debates estimulantes… con un postgusto entre agriamargo y lúgubre que no deja mucho margen al optimismo. El título del ciclo –'Quo vadis Europa'– no puede resultar más elocuente: Europa enfrenta el momento de mayor vulnerabilidad de su Historia. Nadie duda de que la UE es un éxito monumental —nunca tanta gente ha disfrutado tanta paz, seguridad, prosperidad y libertad durante tanto tiempo como en esta parte del mundo desde hace 50 años— pero, al mismo tiempo, ese mismo bienestar nos ha vuelto complacientes y sólo hace poco caímos en la cuenta, con pavor, de que, en palabras del propio Borrell , «hemos construido un magnífico jardín botánico… en el interior de un parque jurásico». Confiando en que estos se fueran a extinguir solos, no hemos previsto verjas ni tapias que nos defiendan de los tiranosaurus que nos rondan. La geopolítica, el lenguaje del poder, la guerra, la amenaza, la revancha y el chantaje han vuelto para quedarse y a los europeos nos ha pillado adormecidos y con los músculos entumecidos. Mientras Rusia bombardea a pocos kilómetros de nuestras fronteras y China avanza con un aplomo que asusta, EE UU, antaño socio, aliado y padrino, nos recuerda a diario que cuanto mayor es la amenaza, mayor es nuestra dependencia de un protector titubeante y caprichoso. Nos guste o no, esa es la foto.

